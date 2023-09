Motorola Razr 40 PIEGHEVOLE in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Nel corso degli ultimi anni il mondo degli smartphone pieghevoli, i cosiddetti foldable, è cresciuto tantissimo in termini di dimensioni e modelli proposti, iniziando prima di tutto da Samsung col suo Galaxy Z Flip per poi proseguire successivamente a catena con tutte le altre case produttrici, che hanno presentato i loro modelli di quello che probabilmente diventerà in futuro una linea di riferimento. Proprio a tal proposito ci ha pensato Amazon proponendoti nella fattispecie il Motorola Razr 40 in offerta all’incredibile prezzo di soli 699 euro, con un ottimo sconto del 16% rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa Motorola.

Motorola Razr 40: si piega, ma non si spezza

Iniziamo col dire che per questo modello proposto in offerta da Amazon ce n’è davvero per tutti i gusti: sono infatti disponibili rispettivamente le colorazioni Creamy White, Sage Green e infine Summer Liliac in base ai tuoi gusti e al tuo stile personale, in modo tale da combaciare perfettamente col tuo look.

Il design di questo smartphone pieghevole è davvero elegante e compatto, e salterà subito all’occhio di tutti coloro che te lo vedranno. Partiamo innanzitutto dal display esterno, che diventa davvero utilissimo, in quanto potranno comparire le tue notifiche direttamente su di esso, senza nemmeno dover necessariamente aprire lo smartphone. Aprendolo completamente, invece, potrai godere dello splendido schermo pOLED da ben 6.9 pollici di diagonale, sul quale potrai visionare tutti i dettagli dei video YouTube, o in alternativa guardarti una serie TV o un film in totale comodità.

Un altro grande punto a favore di questo smartphone pieghevole è rappresentato dalla funzionalità Flex View, grazie al quale potrai posizionarlo su qualsiasi superficie fissa e iniziare a scattare fotografie da ogni angolo di visuale, in totale comodità e semplicità d’uso. A proposito, nulla da dire anche per il comparto fotocamere: parliamo infatti di un sensore da ben 64 megapixel per la fotocamera esterna e 32 megapixel per la fotocamera interna, riuscendo così a fare delle foto davvero eccezionali che potrai condividere sui tuoi social.

In sintesi, a meno di 700 euro hai la possibilità di portarti finalmente a casa il tuo primo smartphone pieghevole in assoluto, come hai sempre desiderato: ecco perché ti consigliamo caldamente di acquistare questo Motorola Razr 40 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare a brevissimo nel giro di qualche giorno.

