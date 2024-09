Motorola RAZR 40 Ultra a metà prezzo: l'offerta bomba solo su Amazon

Sogni da sempre uno smartphone pieghevole? Allora oggi è il tuo giorno fortunato! Su Amazon è disponibile il Motorola RAZR 40 Ultra a soli 599 euro grazie ad un mega sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Motorola RAZR 40 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola RAZR 40 Ultra si caratterizza per un display esterno full screen da 3.6″ pOLED che risulta essere super funzionale in quanto ti permette di svolgere qualsiasi operazione anche a telefono chiuso.

In particolare lo schermo flessibile è brevettato con tecnologia Tear-Drop per piegarsi perfettamente senza lasciare segni. Il sottilissimo strato in materiale UTG sopra il display ne aumenta ulteriormente la resistenza, facilitandone al tempo stesso l’apertura.

Un’altra specifica di spicco è sicuramente il Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che garantisce prestazioni elevatissime e permette di fare tutto in maniera veloce e super fuida. Inoltre la RAM da 8GB e l’ampia memoria interna da 256 GB consentono di archiviare qualsiasi contenuto e file, anche quelli più pesanti.

Per finire, questo gioiellino ha una batteria enorme da 3500 mAH che, unita all’efficienza del sistema Android 13, non ti abbandona mai per un’intera giornata così da poterlo utilizzare per ore e ore senza alcuna preoccupazione. In più il caricabatteria TurboPower 33W assicura ore di autonomia in pochi minuti.

