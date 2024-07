Motorola RAZR 40 Ultra: lo smartphone PIEGHEVOLE più desiderato a quasi META' PREZZO

Lo smartphone pieghevole più innovativo sul mercato oggi può essere tuo ad un prezzo pazzesco! Si tratta del Motorola RAZR 40 Ultra, al momento disponibile su Amazon a soli 635 euro con uno sconto bomba del 47%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura più di 560 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Motorola RAZR 40 Ultra: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola RAZR 40 Ultra è lo smartphone pieghevole più innovativo e desiderato in assoluto.

Si contraddistingue per il suo display flessibile, brevettato con tecnologia Tear-Drop per piegarsi perfettamente senza lasciare segni. Il sottilissimo strato in materiale UTG sopra il display ne aumenta ulteriormente la resistenza, facilitandone al tempo stesso l’apertura.

Tra l’altro ti permette di effettuare qualsiasi operazione anche a telefono chiuso, grazie all’ampio display esterno migliorato con nuove funzionalità. Senza aprire lo smartphone potrai, ad esempio, scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle chiamate, guardare video e così via.

Questo modello dispone del Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e della connessione 5G ultrarapida per scaricare i tuoi contenuti preferiti in pochi secondi e guardare video in streaming senza tempi di attesa. In più la ram da 8GB e l’ampia memoria interna da 256 GB ti permettono di archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti, ed avere sempre tutto a portata di mano.

Oggi il Motorola RAZR 40 Ultra è disponibile su Amazon a soli 635 euro con uno sconto bomba del 47%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura più di 560 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.