Motorola Razr 50: lo smartphone PIEGHEVOLE dei tuoi sogni in PROMO ESCLUSIVA

Motorola Razr 50



Motorola Razr 50: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola Razr 50 è uno degli smartphone pieghevoli più innovativi e ricercati sul mercato, ed offre una serie di caratteristiche tecniche davvero eccezionali!

Si contraddistingue per il suo iconico design flip e per una finitura in materiale premium vegano: potrai aprirlo e chiuderlo nella massima comodità e senza nessuna preoccupazione. Inoltre, grazie ad un ampio schermo esterno da 3.63″ pOLED, è possibile leggere le notifiche, controllare il meteo, scattare selfie e tanto altro ancora senza dover mai aprire lo smartphone.

In più, potrai sbizzarrirti a realizzare foto da vero professionista sfruttando le Fotocamere ad alta definizione ultra versatili: in particolare potrai catturare foto ultra brillanti in qualunque condizione di luce con la fotocamera esterna da 50MP con stabilizzazione ottica, oppure scattare selfie perfetti con la fotocamera interna da 32MP.

Tra l’altro, è possibile posizionare il dispositivo in diverse angolazioni così da poter liberare la propria creatività e scovare sempre nuovi modi di scattare, realizzando delle piccole opere d’arte.

