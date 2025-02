Motorola Razr 50 Ultra a 500€ in meno: lo sconto bomba è del -42%

Hai sempre sognato uno smartphone pieghevole di ultima generazione? Allora punta tutto sul Motorola Razr 50 Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 698 euro con un mega sconto del 42%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 500 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitato!

Motorola Razr 50 Ultra: specifiche tecniche e funzionalità

Il Motorola Razr 50 Ultra è uno degli smartphone pieghevoli più all’avanguardia sul mercato, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo davvero stracciato.

Innanzitutto è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 con connessione 5G ultrarapida che permette di scaricare ciò che vuoi in pochi secondi e guardare video in streaming senza tempi di attesa. In più ha la RAM da 12 GB e un’ampia memoria interna da 512 GB così da poter conservare qualsiasi tipo di file e di contenuto multimediale con la massima sicurezza.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il display interno flessibile pOLED da 6.9″, brevettato per piegarsi perfettamente senza lasciare alcun segno. Inoltre è realizzato con materiali super resistenti che ne facilita l’apertura, oltre ad essere certificato SGS low blue light e SGS log motion blur.

Allo stesso tempo, l’ampio display esterno pOLED da 4″ è migliorato ed ha nuove funzionalità così potrai fare tutto, come scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle chiamate o guardare video anche a smartphone chiuso.

