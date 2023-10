OCCASIONI AMAZON: Motorola RAZR, lo smartphone pieghevole è SCONTATO!

Lo smartphone pieghevole è l’ultima frontiera della telefonia mobile. Superate le ultime difficoltà per quanto concerne la batteria e, ovviamente, la flessibilità del display senza alcun graffio, ora le grandi case si stanno facendo la guerra su questo fronte. Motorola, multinazionale americana che ha segnato l’epoca dei cellulari della prima generazione, ma che ha perso terreno con l’arrivo degli smartphone e della concorrenza cinese, è tornata in grande stile da qualche anno e vuole essere della partita. Il suo Motorola RAZR 40 Ultra è un esempio di ciò: display flessibile da 6.9″ pOLED 165Hz, display esterno full screen 3.6″ pOLED, 5G, Selfie Cam 32 MP, RAM+ROM 8/256 GB, batteria 3800 mAH, Dual SIM, sistema operativo Android 13, e un ammaliante color Viva Magenta. Oggi potrai ottenerlo scontato dell’17%! Lo paghi quindi solo 999,99 euro!

Motorola RAZR 40 Ultra: caratteristiche tecniche

Partiamo proprio dalla vera chicca di questo telefono: il Display pieghevole. Quello esterno è full screen 3.6″ pOLED. Puoi agevolmente scattare selfie, rispondi ai messaggi e alle chiamate, guardare video, ottenere indicazioni stradali e molto altro ancora già solo con lo smartphone chiuso. Grazie alla tecnologia Tear-Drop può piegarsi perfettamente senza lasciare segni. Il sottilissimo strato in materiale UTG sopra il display ne aumenta ulteriormente la resistenza, facilitandone al tempo stesso l’apertura. Ma non disdegna dia vere una fotocamera importante: Dual Camera 12+13 MP e Selfie Cam 32 MP, dotato di grandangolo e tecnologia di stabilizzazione OIS, per scatti nitidi in qualsiasi condizione. Ma non solo: la tecnologia FlexView permette allo smartphone di regolarsi a diverse angolazioni e di sfruttare al massimo le fotocamere esterne e interna.

Parliamo anche di un telefono prestante: il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e connessione 5G ultrarapida, combinato alla rete 5G e al Wi-Fi 6E, nonché la RAM da 8GB e l’ampia memoria interna da 256 GB, lo rendono straordinariamente fluido. La batteria da 3500 mAH, unita all’efficienza del sistema Android 13, è stata progettata per durare un’intera giornata. Inoltre, in caso ti servisse una ricarica rapida, puoi contare sul caricabatteria TurboPower 33W, per avere il tuo telefono efficiente solo dopo qualche minuto di ricarica.

Insomma, Motorola is back! E ora paghi il Motorola RAZR 40 Ultra solo 999,99 euro grazie allo sconto del 17%!

