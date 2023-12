Motorola SVENDITA TOTALE Capodanno: sconti fino al 50% su tutti gli smartphone (anche Edge)

Se sei un appassionato degli smartphone Motorola e vuoi aggiornare il tuo dispositivo, non perderti queste clamorose offerte su Amazon! Con prezzi da mercatino rionale, questa è l’occasione perfetta per mettere le mani su un telefono di qualità senza svuotare il portafoglio.

Motorola sconta tutto su Amazon, prezzi da mercatino

Motorola è da sempre un marchio noto per la sua affidabilità e innovazione nel settore degli smartphone. Con una vasta gamma di dispositivi che spaziano dalla fascia media alla fascia alta, l’azienda offre soluzioni adatte a diverse esigenze e budget.

In questo articolo ti presenteremo le migliori offerte attualmente disponibili per gli smartphone Motorola, consentendoti di acquistare un dispositivo di qualità a un prezzo conveniente. ATTENZIONE: alcuni prodotti, come ad esempio il Motorola Edge 30, non hanno indicato nell’anteprima il prezzo scontato, perché quest’ultimo, del 20%, si ottiene solo al momento del checkout alla cassa.

Motorola moto e22i

Motorola moto e22i è un smartphone Android di fascia media, soluzione perfetta per coloro che non hanno troppe pretese ma che nonostante ciò non vogliono rinunciare a un bel display touchscreen e a tutta una serie di funzioni base presenti su tutti i dispositivi più avanzati, a cominciare dalla connettività Wi-fi e dal GPS. Questo smartphone lo trovi in questo momento in super offerta su Amazon, dove viene venduto col 44% di sconto a un prezzo decisamente aggressivo per il mercato, ovverosia appena 68€.

Motorola moto e13

I dispositivi della serie Moto e di Motorola sono solitamente progettati per offrire prestazioni valide a un prezzo accessibile. E questo e13 continua su questa linea, con specifiche come un display ampio, un processore affidabile, fotocamere multiple e una batteria capiente. Il dispositivo è al momento in offerta su Amazon a soli 79€, grazie allo sconto Amazon. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Motorola e32

Il Motorola moto E32, uno dei modelli più amati dal pubblico della famiglia Motorola, è disponibile in questo momentosu Amazon con un super sconto del 40%. Proprio così, questo smartphone maneggevole e compatto, che è un incredibile concentrato di tecnologia lo puoi infatti comprare nella colorazione Slate Gray a 104€. Le spedizioni sono gratuite e veloci grazie ai servizi Prime.

Motorola moto G14

Schermo Full HD+ da 6,5″ straordinariamente nitido e mille qualità, il Motorola moto G14 offre una qualità delle immagini cristallina per film, serie, giochi e videochiamate.

Altoparlanti stereo con Dolby Atmos. Immergiti in un audio multidimensionale con bassi migliorati, voci più nitide e un suono ancora più chiaro.

Motorola moto G22

Il Motorola moto g22 è uno dei migliori modelli di fascia media di Motorola. Con il suo avanzato sistema di fotocamere, è considerato un vero e proprio best buy in questo periodo, considerando il rapporto qualità e prezzo. Specie adesso che lo trovi in super offerta scontato del 34% nel taglio da 4/64 GB e nella delicata quanto elegante colorazione Iceberg Blue. Questo ottimo smartphone puoi infatti comprarlo su Amazon a soli 143€ con le spedizioni sono gratuite e veloci. Un affare.

Motorola moto G41

Il Motorola moto g41 è considerato uno dei migliori smartphone del momento tra i modelli di fascia media di Motorola, Un telefonino con pochi fronzoli ma molto interessante a livello di feature e prestazioni (ha per esempio sia lo sblocco con l’impronta digitale e tecnologia NFC) che tra l’altro in questo momento trovi pure in super offerta scontato del 31% nel taglio 4/128 GB. Lo puoi infatti comprare su Amazon a soli 184€ con le spedizioni sono gratuite e veloci. Credeteci, facendo due conti a queste condizioni è un affare sotto tutti i punti di vista, sia tecnici che economici.

Motorola moto G52

Il Motorola moto G52 è uno smartphone Android completo che non ha molto da invidiare ai dispositivi più top di gamma, con un sistema avanzato di fotocamere che lo rende perfetto per chi ama fotografare e farsi i selfie. Considerato ormai da molti come il Re dei modelli di fascia media, lo trovi in questo momento in super offerta scontato del 38% nel taglio 6/128 GB e nella colorazione Charcoal Grey. Lo puoi infatti comprare su Amazon a soli 185€. Le spedizioni sono gratuite.

Motorola Edge 30 Neo

Il Motorola Edge 30 lo trovi in questo momento, usato garantito, super scontato di circa 200 euro su Amazon più un ulteriore 20%. Lo puoi infatti comprare a soli 234€ anziché 549€. Con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, un potente sistema di fotocamere da 50MP, un display OLED FHD+ da 6,5” a 144Hz ultra-liscio, il suono Dolby Atmos multidimensionale e l’efficienza energetica del processore Snapdragon 778G+ 5G, questo smartphone offre tutto ciò che si può desiderare in un design elegante e moderno.

Motorola edge 40 neo

Col suo schermo pOLED Full HD+ da 6,55″ straordinariamente nitido e fluido grazie all’elevato refresh rate da 144 Hz, questo Motorola edge 40 neo offre una qualità delle immagini cristallina per film, serie, giochi e videochiamate. A 329€ è per la prima volta in sconto e merita di sicuro un’occasione.

Motorola RAZR 40 Ultra

Display esterno full screen 3.6″ pOLED | 144Hz funzionale e personalizzabile, con Motorola RAZR 40 Ultra volgi le tue azioni quotidiane anche a telefono chiuso, con l’ampio display esterno migliorato con nuove funzionalità. Scatta selfie, rispondi ai messaggi e alle chiamate, guarda video, ottieni indicazioni stradali e molto altro ancora a smartphone chiuso. Prendilo in offerta a 899€.

