Moulinex Companion Touch XL: in super SCONTO!

Quando si parla di robot da cucina evoluti, tra i prodotti più blasonati, c’è senza dubbio il Bimby. Ovviamente, esistono anche altre alternative, alcune più economiche e altre allo stesso livello di prezzo. C’è un prodotto molto interessante che si posiziona subito sotto quello più costoso: il Moulinex Companion Touch XL. Oggi questo super robot da cucina è in super sconto Amazon! Di quanto? Del 25%! Costa solo 807,75€ ! Approfitta subito dello sconto e non te ne pentirai!

Moulinex Companion Touch XL: un prodotto dalle mille potenzialità

Chi non ha grande dimestichezza in cucina e cerca un prodotto di qualità per migliorare i propri piatti, spesso pensa ai robot da cucina evoluti. Tra questi, senza subbio, la mente va al Bimby: un prodotto davvero super, ma dal prezzo elevatissimo.

L’altro brand che produce prodotti di questa qualità è Moulinex: con i suoi tanti prodotti di questa categoria, non solo è in grado di sostituire il Bimby, ma in certi casi lo supera anche!

Oggi vi parliamo del Moulinex Companion Touch XL: un prodotto di assoluto pregio che, al prezzo di oggi, è davvero da non perdere! Si tratta di un super robot da cucina che impasta, trita, cuoce e vi darà una mano in tutto e per tutto! Con i suoi mille programmi e le moltissime funzionalità, è davvero un prodotto da non perdere. L’ampio display posto sul corpo del device vi da accesso a moltissime ricette: online troverete inoltre moltissime ricette alternative da poter impostare manualmente sul Moulinex Companion Touch XL. Il controllo del dispositivo è inoltre possibile anche tramite l’app dedicata su Android o iOS.

Si tratta di un prodotto consigliatissimo a coloro i quali sono sempre in movimento, vogliono tuttavia mangiare piatti fatti in casa, ma non hanno grande dimestichezza ai fornelli.

Per questi utenti, il Moulinex Companion Touch XL è senza dubbio un best buy! Il motivo? Il prezzo di oggi! Il prodotto costa infatti solo 807,75€ grazie allo sconto del 25%. Compralo subito su Amazon!

