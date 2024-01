Mouse bluetooth USB comodissimo: prezzo SHOCK!

Quando si utilizza un mouse, tra le primissime cose che bisogna accertarsi, c’è il fatto che sia un dispositivo comodo da usare. Fidatevi, non è così facile trovarne uno che vi soddisfi al 100%. Soprattutto, stando davvero bassi pensando al prezzo. Ecco però che il mouse bluetooth USB di cui vi parliamo oggi, risponde non solo a tutte queste domande, ma è anche super versatile. Il prezzo poi è davvero incredibile: solo 16,14€ grazie allo sconto Amazon di oggi del 15%. Non perdiamo altro tempo però: ecco tutto quello che dovete sapere su questo mouse.

Versatile e comodo: ecco il mouse bluetooth USB di inphic

Ok, in pochi avranno sentito parlare di questa azienda, ma i prodotti che propone sono davvero molto interessanti. Oggi vi parliamo di un mouse che, grazie all’intuizione del produttore, ha la possibilità di essere connesso al vostro Mac o PC come preferite.

Partiamo dalla sua comodità: come mouse più costosi, anche questo è particolarmente ergonomico. I materiali sono stati scelti in modo tale da essere quanto più confortevoli possibili: nessun problema quindi se utilizzerete per ore ed ore questo prodotto nell’arco di un’intera giornata. Oltre questo, ottima la scelta di rendere silenziosi i tasti destro e sinistro oltre che la rotellina per scrollare i contenuti. Gli unici tasti “rumorosi” sono quelli posti sulla parte sinistra del mouse, a disposizione del vostro pollice. Questi, nella navigazione web, sono destinati al cambio pagina rapido.

Il device si connette al vostro computer tramite il dongle USB-A che troverete alloggiato a bordo o, ancor meglio tramite il bluetooth. Il mouse è compatibile sia con la tecnologia 4.0 che 5.0: questo vi permetterà, per esempio, di collegarlo a dispositivi diversi posti sulla stessa postazione utilizzando il tastino posteriore come switch di device. Ottimo se pensiamo alle postazioni dei nerd più incalliti.

A bordo troviamo inoltre una batteria ricaricabile da 700 mAh che è perfetta per l’utilizzo quotidiano: si scarica solo dopo diversi mesi d’uso.

Questo è uno di quei prodotti che, se siete in cerca di un nuovo mouse, non potete non considerare per l’acquisto. Il motivo? Il rapporto straordinario tra prezzo e prestazioni. Il mouse bluetooth USB di cui vi abbiamo appena parlato costa infatti solo 16,14€ grazie alla promo Amazon che lo sconta del 15%. Approfittatene subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.