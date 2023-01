Mouse Cooler Master MM731 RGB ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il Cooler Master MM731 è un mouse da gioco che mira a ridurre al minimo i microsecondi di lag. È leggero, wireless e non c’è niente di troppo complesso nella sua costruzione o nel suo design. Acquistalo ora su Amazon a soli 45,00€ invece di 59,99€ .

Ci sono due interruttori primari in alto, una rotella di scorrimento, un logo Cooler Master retroilluminato RGB e due interruttori a pollice sul lato sinistro. Capovolgilo e troverai un interruttore Bluetooth/USB/2,4 GHz, una spia di stato a LED, un pulsante di associazione e un interruttore DPI. C’è anche un piccolo slot per riporre il dongle wireless USB quando non in uso, il che è un bel tocco.

Possiede un sensore PixArt che arriva ad una sensibilità di 19.000 DPI e ha uan frequenza di polling di 1000Hz (tramite cavo/ o rete 2.4), e a 125Hz tramite BT. Per quanto riguarda il Bluetooth, non è la connessione che si consiglia per i giochi, poiché non è così capace come la sua controparte dedicata a 2,4 GHz. Il mouse può essere utilizzato anche mentre è collegato tramite il cavo incluso. Si tratta di un cavo USB da tipo C a tipo A leggero e flessibile, poiché è dotato di un connettore di tipo C e non interferisce con il gioco mentre il mouse è in carica.

Per quanto riguarda il peso, Cooler Master è anche estremamente leggero. Secondo quanto riportato pesa 58 g, senza cavo o dongle USB. È più leggero del Logitech G Pro Wireless se vogliamo prenderlo come punto di riferimento, di circa sei grammi. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

