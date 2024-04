Mouse da gaming con 7 PULSANTI PROGRAMMABILI a soli 9 EURO

Sarai il più forte di tutti nei tuoi videogiochi preferiti con il Mouse Gamer con filo X-Blades EMPIRE GAMING! In occasione della Gaming Week di Amazon, oggi è disponibile a soli 9 euro grazie ad un mega sconto del 50%.



Mouse Gamer con filo X-Blades: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Il Mouse Gamer con filo X-Blades EMPIRE GAMING è un vero e proprio gioiellino per gli appassionati di videogiochi.

Il design ambidestro del mouse X-Blades si adatta al tuo stile e a tutte le dimensioni delle mani così da renderne l’utilizzo super comodo e versatilissimo.

È dotato di un sensore programmabile fino a 6400 DPI e di una velocità di risposta fino a 1000 Hz: in questo modo sarai scattante in qualsiasi condizione di gioco primeggiando in qualsiasi sessione. Il dispositivo dispone anche di retroilluminazione così da ravvivare il tuo desktop a colori navigando tra 6 effetti RGB predefiniti.

I comandi sono personalizzabili per avere una fluidità di gioco ottimale: basterà configurare il mouse X-Blades a proprio piacimento tramite il software dedicato così da vere DPI, frequenza di polling, retroilluminazione e tante altre specifiche a propria misura.

La modalità di utilizzo è semplicissima con il Plug-and-Play: basta collegarsi e puoi cominciare a giocare in un attimo! La compatibilità è universale in quanto puoi utilizzarlo con qualsiasi sistema, da Windows XP a Windows 10.

