Mouse da gaming Logitech a meno di metà prezzo: tuo a soli 39€

Gli appassionati di videogiochi non possono farsi scappare questa mega offerta Amazon! Oggi il Mouse da gaming Logitech G G502 HERO è disponibile a meno di metà prezzo cioè a soli 39 euro con uno sconto bomba del 57%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Un’occasione così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Mouse da gaming Logitech G G502 HERO: specifiche tecniche e funzionalità

Il Mouse da gaming Logitech G G502 HERO è un vero e proprio must-have per chi è appassionato di videogiochi e vuole primeggiare anche nelle sfide più complesse.

Il suo fiore all’occhiello è il sensore ottico per gaming di ultima generazione che garantisce un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI eliminando i problemi di smoothing, filtraggio o accelerazione: questo vuol dire che potrai muoverti in maniera impeccabile in qualsiasi scenario, senza perdere un colpo.

La modalità di utilizzo è semplicissima e personalizzabile grazie ad una rotella di scorrimento ultraveloce a doppia Modalità e ai suoi undici pulsanti programmabili in base alle tue esigenze. Inoltre potrai anche aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 grammi per una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento.

Anche i comandi saranno sempre rapidi grazie ad un sistema di tensionamento a molla metallica integrata ai pulsanti sinistro e destro del dispositivo. In più, questo modello è dotato della tecnologia LIGHTSYNC che ‎offre un’illuminazione RGB completamente‎ personalizzabile, creando un’atmosfera ancora più avvincente mentre giochi.

