Mouse da Gaming Logitech: acquistalo SUBITO e approfitta dello SCONTO

Se senti la necessità di dare un miglioramento radicale alle tue lunghe sessioni di gaming avrai sicuramente sentito parlare di un mouse da gaming in particolare. Stiamo parlando del mouse Logitech G G502 X, uno dei dispositivi più ricercati sul mercato, oggi è disponibile su Amazon con il 37% di sconto, con il prezzo finale d’acquisto che si attesta sui 59,90€.

Mouse da Gaming di Logitech: acquistalo oggi con un super sconto da sfruttare

Questo mouse da gaming col filo è uno dei migliori mai fatti da Logitech e questa versione aggiornata è ancora più efficiente di quelle precedenti. Dispone di una tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch chiamata LIGTHFORCE, che offre velocità e affidabilità a un livello mai visto, per una risposta nitida capace di perdurare per diverse ore di gioco. Ha in sé un sensore per gaming HERO 25K, il quale è estremamente preciso fino al sub-micron per un livello di precisazione con zero smoothing, filtraggio e accelerazione.

Questo fantastico mouse ha in serbo per te anche il pulsante DPI Shift reversibile e removibile, così da poter personalizzare la tua esperienza in base ai tuoi gusti. Ha una rotella di scorrimento a doppia modalità ridisegnata, passando dal rapido scorrimento libero alla precisa modalità riga per riga e inclina a destra e sinistra. In questo modo, la personalizzazione sarà ancora superiore.

Il prodotto è disponibile su Amazon sia nella sua colorazione bianca che nera

