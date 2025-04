Mouse da gaming Logitech di ultimissima generazione in SOTTOCOSTO (-39%)

Prestazioni al top e un prezzo che non puoi ignorare: il mouse da gaming Logitech G502 X PLUS è l’acquisto che stavi aspettando! Approfitta di questa straordinaria offerta e porta a casa uno dei migliori mouse wireless sul mercato a soli 109,90€, con uno sconto incredibile del 39% rispetto al prezzo originale di 179€.

Mouse Logitech G502 X PLUS: tecnologia avanzata e design irresistibile

Il Mouse Logitech G502 è un concentrato di innovazione e precisione. Grazie alla tecnologia ibrida LIGHTFORCE, combina la velocità degli switch ottici con il feedback tattile dei meccanici, garantendo una risposta immediata e un’esperienza di gioco autentica. Inoltre, la connettività wireless LIGHTSPEED è stata ulteriormente potenziata, offrendo una velocità di risposta superiore del 68% rispetto alla generazione precedente. Un vantaggio decisivo per i gamer più competitivi!

Il cuore tecnologico del G502 X PLUS è il sensore HERO 25K, che assicura un tracciamento impeccabile, privo di smoothing o accelerazione. Ogni movimento è fluido e preciso, anche nelle situazioni di gioco più intense. Con un peso contenuto e dimensioni compatte, questo mouse è stato progettato per garantire comfort ed ergonomia anche durante le sessioni più lunghe.

Illuminazione personalizzabile e autonomia da record

L’estetica non è stata trascurata: il sistema di illuminazione LIGHTSYNC RGB con 8 LED offre una personalizzazione completa, adattandosi al gameplay e ottimizzando i consumi energetici. La batteria, infatti, raggiunge un’autonomia di 37 ore con illuminazione attiva, che può estendersi fino a 120 ore disattivandola. Per chi desidera una soluzione senza interruzioni, è disponibile il sistema di ricarica continua POWERPLAY, acquistabile separatamente.

Ogni dettaglio del Logitech G502 X PLUS è pensato per offrire il massimo controllo. Il pulsante DPI Shift è reversibile e rimovibile, mentre la rotella di scorrimento ridisegnata consente di passare facilmente tra modalità libera e a scatti precisi. Disponibile nell’elegante colorazione del nero, questo mouse non è solo uno strumento di gioco, ma un vero e proprio oggetto di design.

Con una compatibilità garantita per Windows 10 o successivo e macOS 10.14 o superiore, il G502 X PLUS è l’alleato perfetto per chi cerca un’esperienza di gioco senza compromessi. Questo mouse gaming si posiziona come una scelta premium, ideale per chi desidera il meglio in termini di prestazioni e stile.

Acquista ora su Amazon il Mouse Logitech G502 X PLUS a soli 109 euro con un maxi sconto del 39% e scopri come migliorare il tuo gameplay con un prodotto che unisce tecnologia, design e un prezzo eccezionale. L’offerta è valida solo per un periodo limitato, quindi affrettati!

