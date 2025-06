Mouse da gaming Logitech G502 HERO a meno di 40€: occasione imperdibile

Ecco per te il Mouse da gaming Logitech G502 HERO, il gadget tech che unisce prestazioni professionali e personalizzazione estrema, disponibile su Amazon ad un prezzo eccezionale di soli 39,99€ grazie ad uno sconto del 13%. Questo dispositivo è un vero gioiello per i gamer più esigenti, grazie alle sue caratteristiche avanzate e al design studiato per garantire il massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco.

Prestazioni di livello superiore

Il cuore pulsante del Mouse Logitech G502 HERO è il sensore HERO 25K, che raggiunge un’incredibile risoluzione di 25.600 DPI. Questa tecnologia assicura un tracciamento preciso e senza compromessi, eliminando smoothing, accelerazioni o filtraggio. Ideale per i giochi competitivi, dove ogni movimento deve essere perfettamente calcolato, il sensore HERO garantisce una reattività immediata che fa la differenza.

Con 11 pulsanti programmabili, questo mouse offre un livello di personalizzazione che pochi altri mouse possono vantare. Puoi configurare ogni pulsante per adattarlo al tuo stile di gioco o alle esigenze specifiche di ogni titolo. La rotella di scorrimento a doppia modalità, che alterna tra scorrimento tradizionale e ultraveloce, aggiunge un ulteriore livello di controllo e praticità. Inoltre, la memoria integrata ti permette di salvare i tuoi profili direttamente sul dispositivo, rendendo il mouse pronto all’uso in ogni situazione.

Adattabilità e comfort

Uno degli aspetti più innovativi del dispositivo è il sistema di regolazione del peso. Puoi personalizzare il bilanciamento e la massa complessiva del mouse per adattarlo perfettamente al tuo stile di gioco. Che tu stia affrontando un frenetico sparatutto o un complesso gioco strategico, questo modello si adatta a te.

Il design ergonomico e il sistema di tensionamento meccanico dei pulsanti, con molle metalliche, garantiscono clic precisi e reattivi, riducendo l’affaticamento anche durante le sessioni più lunghe. Inoltre, la tecnologia LIGHTSYNC RGB offre un’illuminazione personalizzabile in milioni di colori, sincronizzabile con altri dispositivi Logitech per creare un setup gaming esteticamente coerente e coinvolgente.

Inoltre, la sua compatibilità universale con PC, Mac e console lo rende un investimento versatile, perfetto per chi cerca un dispositivo unico che possa essere utilizzato su più piattaforme senza problemi.

Se sei alla ricerca di un mouse gaming che combini precisione, personalizzazione e comfort, questo è il tuo momento! Oggi il Mouse Logitech G502 HERO è disponibile su Amazon a soli 39,99€ con uno sconto del 13%: porta la tua esperienza di gioco a un livello superiore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.