Mouse da Gaming Logitech G502 HERO ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il Logitech G502 HERO è un mouse da gioco cablato molto ben costruito. La sua forma offre un supporto ergonomico e ha un sacco di pulsanti programmabili. Ha anche una latenza dei clic notevolmente bassa e una scelta di DPI molto vasta. Lo puoi acquistare ora su Amazon a soli 60,58€ invece di 92,99€.

Sebbene sia piuttosto pesante rispetto a un mouse FPS, viene fornito con cinque pesi rimovibili per consentirti di ridistribuire il peso in base alle preferenze. La sua rotella di scorrimento si sblocca e riesce ad inclinarsi per lo scorrimento orizzontale, che sono caratteristiche rare su un mouse da gioco. E’ un mouse piuttosto grande e le persone con mani piccole probabilmente avranno difficoltà ad ottenere una presa comoda o a raggiungere tutti i pulsanti.

Presente anche il sensore HERO 25K che permette di raggiungere 400plus IPS e una risoluzione che varia dai 100 ai 25.600 DPI. Ci sono anche 11 tasti programmabili a cui puoi assegnare comandi personalizzati e fino a cinque profili pronti per l’uso selezionabili direttamente dal mouse.

In più, è dotato di illuminazione RGB programmabile e tecnologia LIGHTSYNC con quasi 16,8 milioni di colori in grado si sincronizzarsi con altri dispositivi Logitech della serie G. Acquista questo prodotto su Amazon approfittando dello sconto del 35%, e se sei cliente Prime risparmi anche sulla spedizione!

