Mouse da Gaming Logitech in promo esclusiva: ancora per poco su Amazon

La tua postazione da gioco sarà super efficiente con il Mouse da Gaming Wireless Logitech G G502 X PLUS! Oggi questo gadget tech è disponibile su Amazon a soli 129 euro con uno sconto top del 28%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mouse da Gaming Wireless Logitech G G502 X PLUS: tutte le funzionalità

Il Mouse da Gaming Wireless Logitech G G502 X PLUS si contraddistingue dagli altri modelli per una tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch che garantisce una velocità e un’affidabilità eccezionali, nonché un azionamento preciso e una risposta nitida.

Inoltre è dotato del sensore per Gaming HERO 25K che è estremamente preciso e quindi elimina i problemi di smoothing, filtraggio e accelerazione, facendoti primeggiare nei tuoi videogiochi preferiti. Tra l’altro dispone di una connettività di livello professionale, con una risposta più veloce del 68% rispetto alla generazione precedente e una migliore affidabilità ovunque tu sia.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie al pulsante DPI Shift reversibile e rimovibile e che può essere personalizzato in base alla tua presa e alle tue preferenze. Inoltre questo mouse vanta un’illuminazione a 8 LED personalizzabile e adattabile al gioco con effetti di avvio e di spegnimento per rendere il setup ancora più avvincente.

Oggi il Mouse da Gaming Wireless Logitech G G502 X PLUS è disponibile su Amazon a soli 129 euro con uno sconto top del 28%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.