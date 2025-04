Mouse da gaming Logitech scontatissimo al -47%: svendita folle su Amazon

Un’occasione imperdibile per i gamer: il Logitech G305 Lightspeed è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale, con uno sconto del 47% che lo porta da 74,99 euro a soli 39,39 euro. Se sei alla ricerca di un mouse wireless dalle prestazioni elevate, questa è l’offerta che fa per te.

Logitech G305 Lightspeed: precisione e velocità ineguagliabili

Dotato del sensore ottico HERO, il Mouse Logitech G305 offre una sensibilità fino a 12.000 DPI e una capacità di tracciamento a 400 IPS, garantendo una precisione millimetrica in ogni sessione di gioco. La tecnologia HERO non solo assicura prestazioni al top, ma è anche dieci volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai sensori tradizionali. In altre parole, avrai un dispositivo capace di seguire ogni tuo movimento senza compromettere l’autonomia.

Il vero punto di forza del G305 è la sua tecnologia LIGHTSPEED Wireless, che offre una connessione rapida e stabile con un tempo di risposta di appena 1 millisecondo. Questo significa che puoi dire addio a ritardi e lag, anche durante le sessioni di gioco più intense e competitive. Un vantaggio fondamentale per chi gioca online o in modalità competitiva.

Autonomia e comfort: il mix perfetto

Un altro aspetto che rende il Logitech G305 Lightspeed unico è la sua straordinaria autonomia. Con una singola batteria AA, inclusa nella confezione, il mouse può funzionare fino a 250 ore consecutive. Questo significa che puoi concentrarti sul gioco senza preoccuparti di dover cambiare batteria frequentemente. Inoltre, con un peso di soli 99 grammi e un design ergonomico, il comfort è garantito anche dopo ore di utilizzo.

La portabilità è un ulteriore punto a favore: il mouse ha dimensioni compatte (11,65 x 6,22 x 0,25 cm) e un peso ridotto, ideale per essere trasportato facilmente. Grazie al ricevitore nano USB integrato, puoi portarlo ovunque, che si tratti di una postazione fissa o di gaming in mobilità.

Disponibile in una raffinata colorazione bianca, il Logitech G305 Lightspeed unisce tecnologia avanzata e un’estetica minimalista. Il design pulito e le linee essenziali lo rendono perfetto per ogni setup da gaming. Un prodotto che combina stile e funzionalità, pensato per chi cerca il massimo senza compromessi.

Con uno sconto così importante, il Logitech G305 Lightspeed rappresenta una scelta ideale per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco senza spendere una fortuna. Porta a casa un mouse che unisce prestazioni, comfort e design a un prezzo incredibile di soli 39 euro grazie ad uno sconto bomba del 47% offerto da Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.