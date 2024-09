Mouse da gaming Logitech ultra leggero in super sconto: offerta flash su Amazon

Sei un appassionato di videogiochi? Per ottimizzare la tua postazione sfrutta il Mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT! Oggi questo gioiellino della tecnologia è disponibile su Amazon a soli 124 euro con un mega sconto del 30%.

Mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT è una vera e propria icona del gaming professionale in quanto vanta specifiche tecniche di altissimo livello.

Si caratterizza per un tracciamento di oltre 500 IPS, fino a 32.000 DPI, e per la calibrazione precisissima del sensore: in questo modo assicura prestazioni davvero elevate per farti primeggiare in qualsiasi tipologia di gioco.

Inoltre, grazie alla funzionalità di LIGHTSPEED ottimizzata, dispone di una frequenza di aggiornamento più rapida rispetto alla generazione precedente per non perdere mai un colpo anche nelle sfide più difficili.

Questo modello innovativo è dotato, anche, di piedini in PTFE senza additivi che offrono uno scorrimento più confortevole. In più, pesa solo 60 grammi quindi risulta essere leggerissimo per un utilizzo super comodo ed una versatilità estrema, ovunque tu sia.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua elevata autonomia: è progettato per durare fino a 95 ore in costante movimento, eliminando gli ostacoli tra utente e gioco.

Oggi il Mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT è disponibile su Amazon a soli 124 euro con un mega sconto del 30%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

