Mouse da Gaming Razer a SOLI 24,69€: corri su Amazon per lo sconto del 38%

Offerta incredibile per il Razer DeathAdder Essential su Amazon: sconto del 38% sul prezzo! Questo mouse gaming dalle prestazioni eccezionali può essere tuo a soli €24,69 invece di €39,99. Un’occasione da cogliere al volo per portarsi a casa un dispositivo top di gamma a un costo mini. Ma affrettati, le scorte stanno andando a ruba! Clicca qui per approfittare subito dello sconto

Razer Death Essential, eleva la tua esperienza di gioco con il sensore ottico di precisione

Il Razer DeathAdder Essential è un mouse da gaming di altissima qualità. Dotato di un sensore ottico ad alta precisione con risoluzione fino a 6400 DPI, garantisce un tracking accurato e reattivo per performance al top nelle tue sessioni di gioco. I suoi 5 pulsanti Hyperesponse permettono di programmare le azioni più importanti e di accedervi in un lampo. E con il suo design ergonomico, studiato per garantire il massimo comfort anche dopo ore di utilizzo, dirai addio all’affaticamento della mano. Acquista ora il Razer DeathAdder Essential a soli €24,69

Ecco le specifiche tecniche nel dettaglio:

Caratteristica Descrizione Sensore Ottico 6400 DPI Pulsanti 5 Hyperesponse programmabili Illuminazione LED verde Razer Profili Memoria Salva fino a 5 configurazioni Cavo 1.8m in fibra intrecciata Peso 96g

Il Razer DeathAdder Essential è il mouse da gaming definitivo che combina precisione, velocità e comfort per garantirti sempre il massimo vantaggio competitivo. E a questo prezzo, con uno sconto del 38%, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo. Cosa aspetti? Le scorte stanno per finire!

Approfitta subito dell’offerta e acquista il tuo Razer DeathAdder Essential!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.