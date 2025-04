Mouse da gaming SteelSeries Rival 3: precisione e comfort a meno di 30€

Hai bisogno di un mouse da gaming che combini prestazioni professionali, design ergonomico e un prezzo accessibile? Allora questa è l’occasione che non puoi lasciarti sfuggire. Il mouse SteelSeries Rival 3, ora in offerta a soli 29,99 euro grazie ad uno sconto bomba del 25%, è la scelta ideale per migliorare la tua esperienza di gioco senza compromessi. Scopri l’offerta su Amazon e aggiungi un accessorio di alta qualità alla tua postazione.

Precisione e velocità al tuo servizio

Il cuore pulsante del mouse SteelSeries Rival 3 è il suo sensore ottico TrueMove Core, una tecnologia all’avanguardia che offre un tracciamento 1:1 estremamente preciso. Con una velocità di 300 FPS e un’accelerazione massima di 35G, questo mouse è progettato per soddisfare anche i gamer più esigenti. Grazie alla risoluzione regolabile fino a 8.500 CPI, ogni movimento sarà rapido e accurato, garantendo un vantaggio competitivo nei giochi più frenetici.

Un altro punto di forza del Rival 3 è la sua straordinaria resistenza strutturale. Realizzato con un polimero di alta qualità e una base in plastica ABS, questo mouse è costruito per durare nel tempo, supportando fino a 60 milioni di clic. Nonostante la sua robustezza, il peso di soli 77 grammi lo rende uno dei modelli più leggeri della sua categoria, ideale per sessioni di gioco prolungate senza affaticare la mano.

Ergonomia e personalizzazione

Il design ergonomico del Rival 3 è pensato per adattarsi perfettamente alla mano, offrendo un comfort eccezionale anche durante le sessioni più lunghe. Inoltre, i sei pulsanti programmabili ti permettono di configurare il mouse in base alle tue preferenze personali, rendendolo estremamente versatile. Non è tutto: grazie al sistema di illuminazione Prism Brilliant Lighting con tre zone RGB e una palette di 16,8 milioni di colori, puoi personalizzare l’aspetto del mouse per abbinarlo al tuo setup.

Il Rival 3 è compatibile con i principali sistemi operativi, tra cui Windows, macOS e persino la console Xbox One, rendendolo una scelta universale per ogni tipo di gamer. La connessione cablata elimina la necessità di batterie, garantendo una risposta sempre immediata e senza interruzioni. Le dimensioni compatte e il peso ridotto lo rendono facilmente trasportabile, ideale per chi gioca anche in mobilità.

Non capita tutti i giorni di trovare un mouse da gaming di questa qualità a un prezzo così competitivo. Con uno sconto del 25%, il Mouse SteelSeries Rival 3 è ora disponibile a soli 29,99 euro, invece di 39,99 euro. Clicca qui per acquistarlo su Amazon e approfitta di questa offerta limitata per portare il tuo gaming a un livello superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.