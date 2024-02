Mouse da Gaming: super ERGONOMICO a PREZZO STRACCIATO

Sei un gamer e hai bisogno di un mouse ergonomico che ti aiuti a mantenere sempre alta la concentrazione? Con il nuovo mouse ergonomico da gaming di Corsair potrai giocare ai tuoi videogiochi preferiti in tutta comodità. Oggi è in sconto del 16% su Amazon, con il prezzo finale che si fissa sui 31,99€. Si tratta d un’offerta a tempo: ti conviene fare in fretta se vuoi farlo tuo.

Mouse da gaming ergonomico

Il nome di questo mouse da gaming è “SABRE PRO” ed è pensato per giocare ai tuoi giochi preferiti servendoti di tutta la comodità di cui hai bisogno. Infatti, questo prodotto è molto leggero (pesa solamente 69 g) ed ha una forma ergonomica, in modo che si adatti facilmente alla tua mano e non scappa mai dal tuo controllo. Non avrai più problemi se devi giocare a qualcosa dove il mouse deve essere mosso all’impazzata.

Abbiamo questa possibilità anche perché i pulsanti sul mouse QUICKSTRIKE sono estremamente reattivi e, grazie alla sua bassa latenza, questo mouse riesce a offrire al giocatore una velocità davvero propulsiva nelle sue mosse. Inoltre, essendo pensato per la competizione durante gli eSports, dispone di un cavo flessibile in paracord per semplificare ulteriormente il trascinamento.

I cuscinetti di trascinamento sono sostituibili facilmente e pensati per favorire i riflessi fulminei del giocatore. Trovi questo straordinario mouse da gaming solo per oggi in sconto su Amazon: approfitta immediatamente dello sconto del 16% prima che finisca, che fissa il prezzo finale a 31,99€. Fidatevi, è un vero regalo per un mouse da gaming di questo livello!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.