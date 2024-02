Mouse e tastiera ultrasottile Logitech in offerta a soli 45€ su Amazon

Il kit mouse e tastiera Logitech MK470 è in offerta su Amazon a 45 euro, grazie al 27% di sconto sul prezzo consigliato di 61,99 euro. Tra le opzioni di acquisto, è disponibile anche il pagamento in tre rate a interessi zero da 15,03 euro al mese.

La combo mouse e tastiera MK470 di Logitech è l’articolo ideale per chi ama il design minimalista ed è alla ricerca di una nuova postazione da lavoro silenziosa. Entrambi i dispositivi sono compatibili con i PC Windows, inclusi i Surface di Microsoft.

Mouse e tastiera Logitech in sconto del 27% su Amazon

A primo impatto, il kit MK470 colpisce per il suo design minimalista, perfetto per gli utenti che amano uno stile di vita elegante. Linee essenziali che fanno rima anche con dimensioni ultra-compatte, senza per questo dover rinunciare alle prestazioni.

La digitazione con la tastiera è comoda e fluida, merito dell’utilizzo della tecnologia scissor switch con cui è stata realizzata. Da segnalare anche il layout piacevole, ottimizzato nello specifico per i computer con a bordo il sistema operativo Windows.

Tutto questo si traduce in un silenzio irreale quando si è al lavoro. La tastiera silenziosa da una parte e il mouse con una rumorosità ridotta del 90% dall’altra assicurano un comfort totale quando si lavora a casa o in un ambiente come la biblioteca.

Logitech MK470, il kit con mouse e tastiera ultrasottile, è in offerta a soli 45 euro su amazon.it, con la possibilità di pagare anche in 3 rate a interessi zero da 15 euro al mese (articolo venduto e spedito da Amazon).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.