Mouse ergonomico verticale Logitech: funzionalità e comfort con sconto del 21%

Il Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale è un mouse ergonomico senza fili progettato per offrire comfort e supporto durante l’uso prolungato. È dotato di un design verticale che aiuta a ridurre lo stress e la fatica del polso e dell’avambraccio, e oggi su Amazon costa solo 64€ con le spedizioni gratuite.

Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale

Può essere utilizzato sia tramite il ricevitore Bluetooth incluso che tramite il connettore Logi Bolt USB, offrendo opzioni di connettività flessibili. Questo significa che puoi collegarlo al tuo dispositivo tramite Bluetooth o tramite la porta USB.

Il mouse è dotato di clic silenziosi, che riducono il rumore generato dai pulsanti, rendendo l’esperienza di utilizzo più silenziosa e discreta. Inoltre, dispone di quattro tasti programmabili che possono essere personalizzati per adattarsi alle tue esigenze e alle tue preferenze.

È compatibile con diversi sistemi operativi, inclusi Windows, macOS e iPadOS, e può essere utilizzato con laptop e PC. Questo lo rende adatto a una vasta gamma di dispositivi e ti consente di utilizzarlo in modo versatile. In conclusione, il Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale è un mouse senza fili che offre comfort, supporto e una migliore ergonomia. Con la sua connettività flessibile, i clic silenziosi e i tasti programmabili, è in grado di soddisfare le esigenze di utilizzo di diversi dispositivi e sistemi operativi.

