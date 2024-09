Mouse Ergonomico Verticale Logitech: massimo comfort a prezzo mini

Per ottimizzare il tuo lavoro al pc, rendendolo il più confortevole possibile, scegli il Mouse Ergonomico Verticale Logitech Lift! Oggi è disponibile nella sezione “Back to school” di Amazon a soli 49 euro con uno sconto bomba del 39%.

Mouse Ergonomico Verticale Logitech Lift: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse Ergonomico Verticale Logitech Lift è uno strumento tecnologico innovativo ed ideale per rendere l’utilizzo del pc più confortevole che mai.

Questo modello si contraddistingue per un design davvero unico, con una morbida impugnatura e un comodo appoggio per il pollice per un comfort extra. In questo modo potrai utilizzarlo tranquillamente per ore e ore nella massima comodità e senza il minimo fastidio al polso o alla mano.

In particolare, la forma verticale con un angolo di 57 gradi aiuta a rilassare i polsi ed offre una postura più naturale dell’avambraccio, offrendo comfort e produttività sul lavoro per tutto il giorno.

La modalità di utilizzo è davvero facilissima in quanto si connette in un attimo al dispositivo che vuoi tramite funzionalità wireless. Inoltre è dotato di pulsanti personalizzabili e facili da raggiungere, click silenziosi e una SmartWheel per uno scorrimento fluido su qualsiasi tipologia di superficie.

La connettività è un altro punto di forza del gadget: puoi collegarti via Bluetooth Low Energy o Logi Bolt USB a Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS o Linux, e goderti fino a 2 anni di durata della batteria.

