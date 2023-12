Mouse Gaming ASUS precisissimo scontato del 22%: prendilo ORA

ASUS ROG Gladius III è un Mouse da gioco cablato, fino a 19.000 DPI, interruttori Push-Fit II sostituibili a caldo, Ergo, Piedi ROG Paracord e Aura Sync RGB. Oggi è in offerta con il 22% di sconto, quindi lo paghi 85,69 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Prestazioni rivoluzionarie: con un sensore ottico da 19.000 dpi, il ROG Gladius III offre una deviazione dell’1% (sintonizzato su 26.000 dpi) per una latenza quasi zero e una precisione senza pari. Confortevole per le sessioni di gioco della maratona con il design Push-Fit Switch Socket II che garantisce la compatibilità con microinterruttori ottici sia meccanici che Omron. Un sensore ottico di fascia alta offre la precisione e la precisione di cui hai bisogno. Offrendo una gamma di 100 – 26.000 dpi (con deviazione dell’1% di classe), il mouse Gladius III traccia perfettamente fino a 400 pollici al secondo con un’accelerazione di 50 g. Una frequenza di polling di 1000 Hz sia in modalità 2,4 GHz che cablata offre una risposta senza ritardi per un controllo istantaneo. Dispone di un sensore ottico da 19.000 dpi appositamente sintonizzato su 26.000 dpi.

ROG Gladius III ha un design unico con pulsante girevole con spazio zero tra il pulsante del mouse e l’interruttore per garantire l’azionamento istantaneo. Inoltre, il firmware sintonizzato filtra i clic del mouse non intenzionali per microinterruttori meccanici e ottici per dare ai giocatori un vantaggio nel gioco competitivo. I nuovi microinterruttori ROG presentano una durata di 70 milioni di clic e una giunzione elettro-placcata in oro per migliorare la durata. I rigorosi standard di produzione ROG assicurano che ogni singolo interruttore sia ispezionato e ordinato, accoppiando interruttori sinistro e destro per mantenere la deviazione della forza entro +/- 5 grammi di forza per una sensazione di clic coerente. Un primo settore, il design Push-Fit Switch Socket. II consente di scambiare a caldo i mouse tradizionali interruttori meccanici a 3 pin e gli ultimi microinterruttori ottici Omron a 5 pin. La presa rinforzata riduce l’agitazione, fornendo clic coerenti sui pulsanti. Con interruttori che variano nella sensazione e nelle caratteristiche, questo innovativo design della presa ti offre la flessibilità di selezionare l’interruttore più adatto al tuo stile di gioco.

