Mouse gaming Logitech G903 LIGHTSPEED in sconto del 44% su Amazon

Il mouse Logitech G903 LIGHTSPEED è una delle migliori opzioni sul mercato quando si tratta di connettività wireless. La tecnologia LIGHTSPEED di Logitech offre una connessione wireless ultra-veloce e affidabile, grazie ad un ritardo di latenza di soli 1 ms. Il dispositivo utilizza la banda a 2,4 GHz per funzionare, ciò garantisce una connessione stabile e affidabile. Acquistalo ora su Amazon a soli 94,73€ invece di 169,00€.

Inoltre, il mouse è dotato di una batteria ricaricabile che può durare fino a 140 ore con illuminazione RGB e 180 ore senza, ma dipende anche da come viene utilizzato. La batteria ricaricabile può essere ricaricata tramite un cavo USB-C incluso nella confezione. E’ dotato di un sensore ottico HERO 25K che che possiede un tracking 1:1 a 400plus IPS e 25.600 DPI max regolabili, il che significa che può rilevare anche i più piccoli movimenti.

Parlando invece di caratteristiche, possiede una tecnologia di tracciamento avanzata che garantisce una precisione eccezionale. In questo modo potrai usare il mouse con precisione anche su superfici irregolari, come tappeti o tavoli in legno. E come se non bastasse, è presente anche RGB Lightsync che ti consente insieme al software G HUB di personalizzare gli effetti di luce potendo scegliere fino a 16.8 milioni di colori. Questo modello è compatibile con diversi sistemi, come PC Windows, Mac di Apple e linux. E parlando del software Logitech G HUB, si possono anche personalizzare i pulsanti programmabili (dal numero 7 al numero 11) per aggiungere macro e comandi speciali.

Approfitta ora dello sconto del 44%

