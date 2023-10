Sembra l'astronave di Star Wars, ma è un mouse gaming con cui vincerai tutte le partite!

La forma e il colore rievocano la mitica Millennium Falcon, la mitica astronave vista nell’interminabile franchise di Star Wars, pilotata da Ian Solo e dal suo co-pilota, il wookiee Chewbecca. In realtà si tratta di un mouse gaming firmato Logitech! Ma oltre alla forma spaziale, c’è di più! Logitech G G502 X LIGHTSPEED Mouse Gaming è infatti un mouse Wireless, con Switch Ottico, Meccanici Ibridi LIGHTFORCE, Sensore per Gaming HERO 25K, Compatibile con vari dispositivi: PC, macOS, Windows. Sii l’invidia di tutti i gamer: oggi lo paghi solo 109,79 grazie allo sconto del 3%!

Mouse Logitech G G502 X: caratteristiche

Il mouse senza fili Logitech G502 X vanta l’innovativa tecnologia switch LIGHTFORCE: tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch per una velocità e un’affidabilità eccezionali, nonché un azionamento preciso e una risposta nitida. Come non annoverare poi un’altra tecnologia: il LIGHTSPEED wireless. Di cosa si tratta? Del fatto che questo mouse Logitech dispone di connettività con una risposta più veloce del 68 percento rispetto alla generazione precedente e una migliore affidabilità. Il Sensore per Gaming HERO 25K è estremamente preciso fino al sub-micron per un alto livello di precisione con zero smoothing, filtraggio e accelerazione e per prestazioni elevate!

Come non citare poi il Tasto DPI Shift che è stato riprogettato in modo reversibile e rimovibile per una personalizzazione ottimale in base alla tua presa e alle tue preferenze. Così come molto vantaggiosa è la Rotella di scorrimento a doppia modalità, la quale permette di passare dal rapido scorrimento libero alla precisa modalità riga per riga. Inoltre, inclina a sinistra e a destra per due controlli personalizzabili extra. Non dovrai preoccuparti che si scarichi: rimane carico, a riposo e durante il gioco mediante la ricarica wireless.

Sii l’invidia di tutti i gamer: oggi paghi il Mouse Logitech G G502 Xsolo 109,79 grazie allo sconto del 3%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.