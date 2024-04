Mouse gaming wireless Corsair Nightsabre, super veloce, super preciso e super scontato!

Corsair Nightsabre è un mouse da gaming di assoluta eccellenza, fascia alta, anzi altissima, meglio ancora Super Premium! Il prezzo di listino certifica il suo essere qualcosa che va oltre il “normale” ottimo mouse da gaming. Siamo di fronte alla Ferrari dei mouse pensati per giocare, con specifiche e prestazioni mai viste prima. Per questo il prezzo è salato in partenza, ma grazie ad uno sconto Amazon davvero esagerato MENO 29%, possiamo di fatto pagarlo un bel po’ in meno! Il prezzo pieno è decisamente non popolare, 179 euro, ma grazie al taglio di prezzo possiamo acquistarlo spendendo 120 euro! Si avete letto bene, ben 50 euro di sconto! Se state cercando il massimo per giocare al meglio, il mouse wireless Corsair Nightsabre è quello che fa per voi! Una volta provato non tornerete più indietro! Ed è pure super RGB, non gli manca davvero nulla!

Che precisione!

Le specifiche tecniche parlano per Corsair Nightsabre, avremo nel palmo di una mano una vera e propria arma non convenzionale, che vi darà un significativo vantaggio competitivo in tutti i giochi, ma se dovessimo citare un paio di generi, MOBA e FPS sono quelli che meglio si sposano con Corsair Nightsabre. Andiamo a conoscere nel dettaglio questo super mouse:

11 pulsanti completamente programmabili, compresa l’inclinazione della rotella di scorrimento!

Sensore ottico CORSAIR MARKSMAN super preciso da 26.000 DPI, non si perde nessun movimento nemmeno quelli più impercettibili

Fino a 100 ore di durata della batteria

Wireless con latenza praticamente pari a 0: sub 1 ms

Hyper polling ultra rapido 2000 hZ

Switch ottici e pulsanti ultrarapidi

Corsair Nightsabre è il Re dei mouse gaming, con prestazioni elevatissime, per veri Pro che vogliono solo il meglio quando si gioca!

