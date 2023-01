Mouse Gaming Wireless Logitech G703 LIGHTSPEED ad un prezzo ECCEZIONALE su Amazon

Il mouse Logitech G703 LIGHTSPEED è una scelta eccellente per i giocatori che cercano di migliorare la loro esperienza di gioco. Il dispositivo è dotato del sensore HERO 25K, un chip di ultima generazione che offre una precisione senza precedenti. Il sensore offre una risoluzione fino a 25.600 DPI max, una velocità di tracciamento fino a 400 IPS+ e una risposta ultra-veloce di 1 ms. Acquistalo ora su Amazon a soli 62,99€ invece di 119,00€.

Il mouse è anche dotato di una batteria ricaricabile che offre fino a 35 ore di autonomia con una singola carica. Inoltre, è dotato di un design leggero e confortevole, con una forma ergonomica che si adatta perfettamente alla mano. Possiede anche dei pulsanti programmabili che ti consentono di personalizzare le impostazioni di gioco in base alle tue preferenze. Il G703 unisce prestazioni e un design fatto su misura , impreziosito da delle impugnature laterali in gomma che aumentano il grip. Per chi cerca ancora più stabilità e precisione, è possibile installare un peso da 10 grammi.

Per quanto riguarda l’illuminazione, la tecnologia LIGHTSYNC da 16,8 milioni di colori si controlla tramite il software di gioco G HUB, che può essere scaricato sia per piattaforme Windows che macOS. Inoltre è presente una tecnologia innovativa che riguarda il tensionamento dei pulsanti: è stata aggiunta una molla in metallo che permette di applicare una forza minore quando si clicca. Il risultato è sorprendente, sarai più veloce e meno stanco.



Con la sua tecnologia wireless LIGHTSPEED, il sensore HERO 25K e la sua ergonomia ottimizzata, questo mouse è un’ottima scelta per qualsiasi giocatore. Inoltre, con la sua offerta su Amazon, è un’ottima occasione per acquistare un mouse di qualità ad un prezzo accessibile. Approfitta ora dello sconto del 47% e acquistalo ora, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

