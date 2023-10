Mouse HP X200 Wireless al MINIMO STORICO su Amazon (10,99€)

Tra le migliori offerte del giorno di Amazon ti segnaliamo quella che ha per protagonista il mouse HP X200 Wireless, oggi in vendita a soli 10,99 euro anziché 16,99 euro (prezzo consigliato), per effetto del 35% di sconto. È il minimo storico per questo mouse progettato per garantire una produttività continua in qualsiasi contesto, senza l’ingombro dei cavi. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultrarapida.

Mouse HP X200 Wireless in offerta a 10,99 euro su Amazon

I principali punti di forza del mouse X200 Wireless del marchio HP sono il design sagomato, il rilevamento preciso e l’elevata autonomia, che uniti insieme regalano un mouse votato alla massima produttività.

Grazie all’affidabile collegamento wireless a 2,4 GHz lavori e giochi senza lag o fastidiose interruzioni, in più puoi decidere quando vuoi accelerare o rallentare il tracking semplicemente tramite le impostazioni DPI regolabili (800 / 1200 / 1600).

Puoi inoltre contare su un sensore ottico di precisione, talmente efficace che hai l’opportunità di usare il mouse su qualsiasi superficie senza che la tua produttività venga minimamente intaccata.

In ultimo, ti farà piacere sapere che HP ha scelto di regalare al suo mouse wireless X200 un’autonomia fino a 18 mesi, una durata inarrivabile dalla concorrenza.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Amazon sul mouse HP X200 Wireless per acquistarlo al minimo storico e risparmiare 6 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico, grazie al 35% di sconto di oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.