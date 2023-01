Mouse INPHIC Bluetooth ricaricabile a tre modalità ad un prezzo FOLLE su Amazon

Un mouse che possiede ben 3 modalità, stiamo parlando dell’Inphic Bluetooth 5.0/4.0 e 2.4G. Ti consente di controllare contemporaneamente fino a tre dispositivi come computer Windows, MacBook iPad o tablet Android e si connette automaticamente dopo il passaggio tra la modalità wireless Bluetooth 4.0/5.0 e 2.4G USB. Acquistalo ora su Amazon a soli 13,59€.

Questo mouse ha una modalità silenziosa molto apprezzata, l’hardware interno riesce a ridurre il suono del clic dell’80% rispetto ai tradizionali mouse per computer, rendendolo ideale per ogni occasione in cui non vuoi disturbare gli altri. (Nota: solo i tasti primari sinistro e destro supportano i clic silenziosi.)

Il mouse bluetooth ricaricabile ha una batteria integrata che può essere ricaricata tramite un cavo USB. La sua modalità di sospensione automatica e l’interruttore di accensione/spegnimento consentono di risparmiare energia per garantire un uso intenso di 30 giorni, mentre l’indicatore della batteria elimina fastidiose sorprese.

Ha un design super sottile e comodo: il mouse Bluetooth wireless portatile può essere facilmente riposto nella borsa o nella tasca del laptop in modo da averlo ovunque ti serva.

La modalità Bluetooth 5.0/4.0 funziona con Win 8/win 10/Android/Mac OS (non con Win7/XP), mentre la modalità wireless 2.4G funziona con qualsiasi dispositivo dotato di interfaccia USB, basta collegarlo ed il gioco è fatto. Ma ricorda, anche IOS (iPad e iPhone) è supportato tramite la modalità BT 5.0, ma per poter funzionare ha bisogno di un sistema IOS 13 o successivo. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.