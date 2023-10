Mouse Logitech G per veri gamer: sconto da NON PERDERE

Sei un appassionato di gaming o un professionista dell’eSport? Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT, pensato e progettato in collaborazione con i professionisti di eSport, si prefigge un unico obiettivo: garantirti le prestazioni di cui hai bisogno per dominare in ogni partita. Ora puoi averlo grazie ad Amazon con uno sconto del 34%! Il prezzo? Solo 109€!

Il mouse Logitech G a prezzo incredibile!

Cosa rende questo mouse così speciale? Iniziamo dal suo design. Con un peso inferiore a 63 grammi, è leggerissimo. L’azienda ha riprogettato il mouse riducendo in questo modo il suo peso del 25% rispetto al modello wireless PRO standard, offrendoti una maneggevolezza senza paragoni. Insomma, l’esperienza d’uso sarà davvero incredibile!

Un grande mouse da gaming è tale non solo per il suo peso. La connettività LIGHTSPEED Wireless garantisce prestazioni di livello professionale. Dimentica le interruzioni e i problemi di connessione: con LIGHTSPEED avrai una connessione stabile e rapidissima di 1 ms, senza il fastidio dei fili. Questa connessione avviene attraverso il dongle USB-A in dotazione.

Se parliamo di precisione, il sensore HERO 25K è ciò che ogni gamer desidera. Supera i 400 fps e offre un tracciamento fino a 25600 DPI. Si tratta del sensore da gaming di ultima generazione di Logitech, ideato per essere sempre un passo avanti. Le caratteristiche tecniche sono davvero interessanti e garantiranno precisione e fluidità senza precedenti!

Grazie agli spaziosi piedini a zero resistenza in PTFE, il tuo mouse scorrerà sul pad senza ostacoli, assicurandoti una reattività e una velocità straordinarie.

Anche l’estetica ha la sua importanza: questo modello è ora in offerta nella variante nera. Elegante e discreto, si adatterà perfettamente al tuo setup.

Sei pronto a passare al livello successivo? Approfitta di questa incredibile offerta su Amazon e porta a casa il tuo Logitech G PRO X SUPERLIGHT a soli 109€ grazie al ribasso del 34%!

