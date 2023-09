Mouse Logitech da gaming ad un prezzo BOMBA su Amazon

Dopo i 3 anni di pandemia, per fortuna i prezzi delle componentistiche per PC sono calati di prezzi e sono tornati finalmente ad una situazione di normalità. Assieme al processore, alla scheda video, al monitor e alla tastiera, sicuramente il mouse è una delle componenti fondamentali quando si tratta di assemblare un PC completamente ex novo. Proprio sulla base di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti il mouse Logitech da gaming G305 Lightspeed in offerta all’incredibile prezzo di soli 32 euro, con uno strabiliante sconto del 56% rispetto al prezzo originariamente proposto da Logitech.

Il mouse migliore di sempre

Partiamo subito col dire che si tratta di un mouse perfetto nel caso in cui tu sia un videogiocatore: spesso, infatti, nei giochi più frenetici come gli sparatutto in prima persona (come nel caso di Call of Duty o Battlefield) è necessario avere dei movimenti il più rapidi possibili, per portare la vittoria a casa.

Questo mouse presenta delle funzionalità davvero avanzate e al passo coi tempi, come per esempio il sensore ottico HERO, perfetto per la competizione in multiplayer online. Oltre a questo troviamo un peso davvero ridotto, in modo tale da manovrarlo velocemente senza alcun tipo di problema. Grazie alla velocità di report pari solo a 1 millisecondo, poi, i tuoi tempi di reazione saranno davvero ridotti al minimo, così da essere il più competitivo possibile.

Hai perfino la possibilità di personalizzare alcuni pulsanti, a cui associare delle azioni complesse e quant’altro. La durata della batteria poi è davvero sensazionale, arrivando fino a 250 ore di copertura totale con la ricarica di una singola batteria.

In definitiva, a poco più di 30 euro hai la possibilità di portarti a casa un mouse da gaming dalle prestazioni davvero eccezionali, con cui sarai perfettamente in grado di vincere qualsiasi partita in multiplayer online e non solo: ecco solo alcuni dei tanti motivi per cui ti sentiamo di consigliarti questo mouse da gaming Logitech G305 Lightspeed in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro e le unità disponibili sono davvero pochissime.

