MOUSE LOGITECH: ecco il prezzo eccezionale di Amazon

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente il costo della componentistica per PC è tornato a valori normali, praticamente alla portata di tutti. Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC ex novo, alcune delle prime componenti a cui pensiamo dopo il monitor e la scheda video sono sicuramente il mouse e la tastiera, che devono chiaramente garantire delle ottime prestazioni, sia in ambito lavorativo che per puro svago personale, ad esempio nel caso del gaming. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il mouse Logitech Segnature M650 in offerta al sensazionale prezzo di soli 42 euro, con uno sconto del 5% rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice.

Mouse Logitech Signature: il controllo nelle tue mani

Uno dei punti salienti e che sicuramente contraddistingue maggiormente questo mouse da tutti gli altri consiste senz’ombra di dubbio nella sua natura specifica per mancini: questo permetterà, nel caso tu sia mancino, di avere una presa ottimale del mouse, con una comodità davvero senza eguali.

Per non parlare dello scorrimento intelligente di cui è contraddistinto questo mouse: esso permette infatti di scorrere con la massima precisione riga per riga, e questo è una funzione davvero utilissima, soprattutto se ti trovi quotidianamente alle prese con documenti da leggere in modo veloce, come a lavoro o durante lo studio universitario.

La connettività è senz’altro la parola chiave alla base di questo mouse: puoi infatti collegarlo senza problemi al tuo PC per mezzo della connessione Bluetooth che consuma pochissimo, o in alternativa facendo uso di un ricevitore USB Logi Bolt, a tua completa scelta.

Davvero sensazionale anche l’autonomia di questo mouse, che viene alimentato con appena una singola batteria AA (inclusa peraltro all’interno della confezione), la quale ti permette una durata di ben 24 mesi. Il mouse è inoltre compatibile con i due principali sistemi operativi attualmente presenti sul mercato, vale a dire rispettivamente Windows e MacOS.

In definitiva a poco più di 40 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori mouse per mancini attualmente in commercio, con cui potrai lavorare e dedicarti al gaming senza alcun tipo di problema: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo mouse Logitech in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

