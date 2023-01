Mouse Logitech Ergo M575 con Trackball a meno di 40 euro su Amazon

A prima vista l’ERGO M575 sembra avere un aspetto strano, ma per quanto non convenzionale possa sembrare a chiunque non abbia familiarità con questo stile di mouse, la miscela di curve sinuose e bordi arrotondati che compongono il corpo della periferica di Logitech serve per renderlo quanto più ergonomico possibile. Acquistalo ora su Amazon a soli 39,99€ invece di 58,99€.

Non ci sono RGB e nessuna quantità inutile di tasti. Ci sono solo due ingressi programmabili aggiuntivi, inseriti nel bordo del pulsante sinistro del mouse. Questo li pone alla portata del minimo movimento del dito indice, senza mai diventare un’ingombrante intrusione. La rotellina del mouse dentellata a un asse è posizionata perfettamente per un utilizzo rapido e fornisce un feedback molto responsive.

La star dello spettacolo è, ovviamente, la trackball blu ceruleo. Il suo posizionamento inferiore mantiene la postura naturale della tua mano e scivola con facilità su ogni gesto. Il suo sensore ottico ha una precisione fino a 2.000 DPI, il che è abbastanza accomodante considerando che l’impostazione predefinita scelta da Logitech è 400 DPI.

Sul lato inferiore del dispositivo sono presenti i controlli per accendere/spegnere il mouse e un pulsante che cambia la connessione wireless a 2,4 GHz o Bluetooth. C’è anche il vano batteria che contiene una batteria AA standard e funge anche da elegante nascondiglio per il ricevitore USB wireless.

ERGO M575 è comodamente inclinato ad un angolo tra quello di un mouse verticale e il tradizionale telaio del mouse. Le dimensioni dell'M575, insieme al suo peso non sono un grosso problema se si tiene conto del fatto che non richiede molto spazio se messo all'interno di una valigia o una borsa.

