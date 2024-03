Mouse Logitech Ergonomico: oggi disponibile con uno SCONTO ASSURDO!

Se le tue giornate davanti alla scrivania diventano pesanti, non avere degli strumenti adatti a disposizione che ti tirino su può far peggiorare ancora di più la situazione. In tuo soccorso arriva il mouse ergonomico Lift di Logitech, solo per oggi in sconto del -24% su Amazon, con un prezzo finale fissato a 62,00€.

Mouse Logitech Ergonomico: acquistalo oggi e approfitta dello sconto

Con questo mouse ergonomico potrai facilmente cambiare la posizione della tua mano, avendo tutto il comfort del modo e potendola riposare facilmente sul mouse, principalmente grazie a un’impugnatura morbida e un appoggio estremamente comodo per il pollice. Inoltre, la sua forma verticale ti consente di rilassare i polsi e avere una postura più naturale dell’avambraccio, così da poter lavorare tutto il giorno senza stancarti minimamente.

Il mouse ergonomico Lift di Logitech è rigorosamente wireless e dispone di tasti che possono essere personalizzabili ed molto facili da raggiungere, con click silenziosi e uno scorrimento fluido che ti consentono di lavorare in silenzio senza perdere la concentrazione. Avrai la possibilità di poterti collegare via Bluetooth Low Energy o tramite USB Logi Bolt con Windows, macOS, iPad, ChromeOS e Linux. La durata della batteria è pari a circa due anni di utilizzo.

Infine, questo prodotto è anche eco-friendly, grazi e all’inclusione di plastica riciclata post-consumer certificata. Acquista subito questo ottimo prodotto su Amazon: il mouse Lift più ergonomico che c’è targato Logitech è disponibile per un tempo limitato sull’e-commerce più famoso al mondo, con uno sconto del 24% che fissa il prezzo finale a 62,00€. Approfittane subito, non lasciarti scappare l’offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.