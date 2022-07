Mouse Logitech G203 con tecnologia Lightsync in sconto del 51% su Amazon

Il G203 Lightsync è uno dei mouse cablati più quotati nel mondo del gaming. Grazie alle prestazioni TOP, l’app Logitech G e il sistema di illuminazione RGB, che è in grado di unificare gli effetti di luce RGB tra i prodotti Logitech compatibili, risulta essere una scelta più che giusta per chi cerca potenza e risparmio. Puoi trovarlo infatti su Amazon a soli 19,98€ invece di 40,99€.

Il sensore “gaming-grade” all’interno del G203 offre la possibilità di switchare tra i 200 e gli 8.000 DPI, una scelta che dovrebbe rivelarsi più che sufficiente per tutti i videogiocatori in generale. Il sensore è più che adatto per giochi di ultima generazione.

Oltre a ciò, ha un pulsante sinistro, un pulsante destro, una rotella di scorrimento cliccabile e un pulsante per la sensibilità. Il logo “G” e una striscia LED sul poggiapolsi si illuminano con accattivanti colori RGB. La striscia LED in particolare ha delle transizioni di colore molto fluide. Una menzione importante è il tensionamento meccanico dei pulsanti con molla in metallo: i pulsanti primari sono meccanici e presentano tensionamento con molle in metallo che garantiscono affidabilità, prestazioni e maneggevolezza.

Inoltre è molto facile da impugnare e risulta comodo anche se lo utilizzi per ore. Il telaio è liscio e resistente al sudore. Puoi utilizzare il software Logitech G Hub per personalizzare i profili e modificare l’illuminazione RGB. La riprogrammazione dei pulsanti è abbastanza semplice, così come la selezione tra i vari preset di illuminazione. Creare i propri schemi di illuminazione è un po’ più difficile, ma c’è molto spazio per sperimentare.

Oltre a ciò, la più grande attrazione del G203 sono le sue dimensioni e il suo peso. Acquistalo ora grazie al 51% di sconto su Amazon, e non dimenticare di attivare l’abbonamento Prime per la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.