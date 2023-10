Mouse Logitech G305: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Dopo anni di pandemia finalmente il costo per la componentistica informatica è tornato a prezzi umani, permettendo a tutti di assemblare un nuovo PC. Quando assembliamo un PC ex novo, generalmente una delle prime cose a cui pensiamo oltre al monitor e al processore è senz’ombra di dubbio il mouse, soprattutto nel caso in cui sia utilizzato per il gaming e si abbia dunque necessità di prestazioni elevate. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il mouse Logitech G305 LIGHTSPEED in offerta all’incredibile prezzo di soli 28 euro, con un assurdo 61% di sconto rispetto al prezzo originario di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Mouse Logirech G305: alla velocità della luce

Partiamo col dire che si tratta ovviamente di un mouse con connettività wireless: non avrai più bisogno dunque di collegare scomodi cavi per utilizzarlo, riuscendo così ad usarlo in totale libertà e comodità senza alcun tipo di problema. Grazie all’efficiente sensore ottico HERO presente nella sua parte posteriore, questo mouse riesce a garantirti delle performance davvero strabilianti. La connessione wireless ultraveloce, inoltre, ti permette di avere 1 millisecondo di risposta, un parametro davvero fondamentale soprattutto negli sparatutto in prima persona come Call of Duty o Battlefield in cui avere dei tempi di risposta ridotti è davvero un requisito necessario per portarsi a casa la vittoria.

Molto apprezzata poi anche la possibilità dei pulsanti personalizzabili, che ti consentono nello specifico di programmare azioni complesse con la pressione di uno specifico tasto, piuttosto che l’altro. Sensazionale anche l’autonomia del mouse, grazie ad una batteria davvero efficiente che ti permette fino a 250 ore di gioco, senza la necessità di doverlo ricaricare in continuazione.

Insomma, a nemmeno 30 euro hai la possibilità di portarti a casa un mouse davvero eccezionale, che sarà il tuo compagno fedele sia per lavoro che (soprattutto) durante le tue sessioni di gaming, in cui avere tempi di risposta ridotti al minimo è davvero fondamentale: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo mouse Logitech G305 LIGHTSPEED in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e potrebbe dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

