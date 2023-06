Mouse Logitech G305 LIGHTSPEED con rivoluzionario sensore 12K HERO: sconto del 48% su Amazon

Il mouse wireless Logitech G305 LIGHTSPEED può durare fino a 9 mesi con una singola batteria AA e ha anche un design leggero. Approfitta ora dello sconto e acquistalo su Amazon a soli 38,99€ invece di 61,99€.

Il sensore ottico Hero ha un range che va da 200 a 12.000 dpi, fornendo precisione grazie alla funzione zero smoothing. I sei pulsanti programmabili possono essere personalizzati con il software Logitech Gaming. Puoi anche salvare fino a cinque profili direttamente sul mouse, grazie alla sua memoria integrata.

Con LIGHTSPEED e un ricevitore nano USB, il mouse offre la libertà di una connessione wireless e un tempo di risposta di 1 ms, perfetto per i giocatori. Il G305 ti consente di giocare per circa 250 ore con una singola batteria AA. C’è anche una spia che ti ricorda quando è rimasto solo il 15% della batteria.

Con un peso di soli 99 grammi, il G305 presenta un design meccanico leggero. Inolter gli interruttori sono testati per resistere a circa 10 milioni di clic per i due pulsanti principali. G305 ha anche il clic centrale, il pulsante dpi e due pulsanti laterali che possono essere programmati in base alle tue preferenze tramite il software di gioco Logitech.

Il tensionamento avanzato dei pulsanti con pulsanti separati migliora la coerenza dei pulsanti sinistro/destro del mouse e aiuta a ridurre la forza necessaria per fare clic. Ciò si traduce in prestazioni di clic nitide e affidabili su cui puoi fare affidamento durante sessioni di gioco intense.

Il design resistente e leggero con un ingombro ridotto e l’archiviazione del ricevitore nano integrata rendono G305 un ottimo compagno di viaggio. Questo mouse è compatibile con i sistemi in esecuzione su Windows 7 o versioni successive, macOS 10.11 o versioni successive e Chrome OS. Approfitta ora dello sconto del 48% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

