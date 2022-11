Mouse Logitech G305 LIGHTSPEED Wireless in sconto su Amazon del 35%

Gioca ai tuoi giochi per PC preferiti in modalità wireless con il mouse wireless Logitech G305 LIGHTSPEED. Grazie alla tecnologia wireless LIGHTSPEED e al nano ricevitore USB il G305 può durare fino a 9 mesi con una singola batteria AA. Inoltre ha spazio di archiviazione integrato per il ricevitore USB nano che ti consentirà di portarlo ovunque con te. Acquistalo ora su Amazon a soli 39,99€ invece di 61,99€.

Possiede inoltre il sensore ottico Hero che può gestire da 200 a 12.000 dpi: questo garantisce una precisione mai vista prima. I sei pulsanti programmabili possono essere personalizzati con il software Logitech Gaming. Puoi anche salvare fino a cinque profili direttamente sul mouse, grazie alla sua memoria integrata.

Puoi anche salvare fino a cinque profili nella memoria integrata in modo da poter portare le loro impostazioni con te mentre sei in viaggio. Con LIGHTSPEED e un ricevitore nano USB, il G403 offre la libertà di una connessione wireless. Ma ciò non sacrifica la velocità, dato che il tempo di risposta è di soli 1 ms, adatto quindi al gaming.

Il G305 ti consente di giocare per circa 250 ore con una singola batteria AA. C’è anche una spia che ti ricorda quando è rimasto solo il 15% della batteria. In più, pesa soli 99 grammi, quindi ottimo anche per le sessioni più intense.

Infine possiede interruttori che garantiscono 10 milioni di clic sui due pulsanti principali. Il G305 ha anche il clic centrale, il pulsante dpi e due pulsanti laterali che possono essere programmati in base alle tue preferenze tramite il software di gioco Logitech. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

