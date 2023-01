Mouse Logitech G502 HERO K/DA ad un prezzo SENZA PRECEDENTI su Amazon

Il Logitech G502 HERO è un mouse da gioco cablato molto ben costruito. La sua forma per destrorsi offre un supporto ergonomico con un poggiapolsi e ha un sacco di pulsanti programmabili, incluso un pulsante per i DPI. Ha anche una latenza di clic notevolmente bassa e un’ampia gamma di CPI. Sebbene sia piuttosto pesante rispetto a un mouse FPS dedicato, viene fornito con cinque pesi rimovibili che ti consentono di ridistribuire il peso in base alle tue preferenze. Acquistalo ora su Amazon a soli 68,99€ invece di 92,99€.

La sua rotella di scorrimento si sblocca e si può anche regolare per lo scorrimento orizzontale, caratteristiche rare su un mouse da gioco. Sfortunatamente, è un mouse piuttosto grande e le persone con mani piccole avranno probabilmente difficoltà a ottenere una presa comoda o raggiungere tutti i pulsanti.

Il Logitech G502 HERO è un ottimo mouse per i giochi FPS. Sembra molto ben costruito e comodo da usare grazie al suo corpo e alla forma. Ha un sensore HERO 25K, uno dei più avanzati con tracking 1:1 e un range di DPI che va da 100 a 25.600 selezionabili.

Tramite il software inoltre, ci sono 11 tasti programmabili e una memoria integrata che gli permetterà di salvare 5 profili direttamente sul mouse. E per chi volesse anche il controllo dell’illuminazione è presente la funzionalità LIGHTSYNC RGB: tramite un software gli RGB sono programmabili. La tecnologia LIGHTSYNC può mostrare fino a 16,8 milioni di colori che si possono sincronizzare con altri dispositivi Logitech G. Funziona sia per Windows che per computer Apple. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

