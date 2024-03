MOUSE LOGITECH: il meglio per il tuo PC in offerta su Amazon

Quando ci ritroviamo ad assemblare un PC completamente ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo dopo aver accuratamente scelto il processore e la scheda video è sicuramente il mouse, che assieme alla tastiera devono garantire ottime prestazioni, soprattutto nel caso in cui vengano utilizzati in ottica gaming. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il mouse Logitech G502 in offerta al sensazionale prezzo di soli 44 euro, con un ottimo 52% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Logitech.

Mouse Logitech: la precisione alla tua mano

Tra le caratteristiche salienti alla base di questo mouse troviamo sicuramente il suo sensore ottico, che garantisce una precisione estrema che può arrivare fino all’incredibile 25’600 DPI, in totale assenza di qualsiasi fenomeno di smoothing o accelerazione: questo è un parametro davvero fondamentale soprattutto per i videogiochi. Il sensore in questione è perfino in grado di rilevare grandezze inferiori al micrometro, consentendoti così dei movimenti più precisi che mai.

Molto apprezzato in questo caso il sistema di regolazione del peso, che ti consente di regolare il peso in base al tuo stile di gioco, scegliendo tra un peso minore o maggiore sulla base del contenuto del momento. Il mouse gode inoltre della tecnologia Lightsync, grazie al quale avrai a disposizione un’eccellente illuminazione RGB, che potrà essere personalizzata totalmente sulle tue preferenze e gusti personali, anche in base al tuo stile.

I pulsanti presentano un sistema di tensionamento a molla metallica, che ti permette di avere un controllo migliore e più preciso rispetto ai mouse della concorrenza. Hai perfino la possibilità di programmare ben 11 pulsanti, in modo da personalizzare completamente il controllo del mouse per ogni contesto o evenienza.

Ti bastano poco più di 40 euro per portarti a casa uno dei migliori mouse attualmente in commercio, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività che desideri, dal lavoro al gaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare il mouse Logitech G502 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.