Mouse wireless ambidestro con batteria interminabile per tutti i dispositivi a soli 12 euro!

Il Mouse Logitech M170, wireless, 2,4 GHz con ricevitore nano USB, tracciamento ottico, una lunghissima durata della batteria di 12 mesi, ambidestro, compatibile con PC/Mac/Laptop, in una combinazione elegante di colori nero/grigio, oggi lo paghi solo 12,90 euro grazie allo sconto del 24%! La forma ergonomica si adatta bene alla mano, rendendolo maneggevole e confortante anche in caso di usi prolungati. E’ anche ultrapreciso nei movimenti!

Mouse Logitech M170: le caratteristiche

Nell’incipit abbiamo sintetizzato le principali caratteristiche del mouse Logitech M170. Parliamo di una connessione wireless affidabile fino a 10 m di distanza grazie a un mini ricevitore USB plug-and-forget. Le funzioni avanzate di tracciamento ottico consentono movimenti ultra precisi su quasi tutte le superfici. La batteria dura fino a 12 mesi, quindi non dovrai preoccuparti che si scarichi continuamente!

L’azienda che lo produce è la Logitech, la quale, da oltre 30 anni, crea prodotti cablati, cordless e Bluetooth di alta qualità e dai prezzi contenuti. Utilizzabili per più dispositivi, proprio come questo mouse (Windows, laptop, Mac o Macbook). Il ricevitore USB verrà fornito all’interno o insieme al mouse. La forma ergonomica lo rende molto comodo e confortevole. Inoltre, è pure ambidestro, quindi si adatta anche a quanti sono mancini! Infine, la combinazione di colori grigio nella parte superiore e nero in quella inferiore lo rende pure elegante!

Solo per oggi paghi il mouse Logitech solo 12,90 euro grazie allo sconto del 24%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.