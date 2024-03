Mouse Logitech MX Anywhere 3S, il mouse che funziona dovunque in super sconto!

Logitech MX Anywhere 3S è un mouse versatile e potente, un concentrato di tecnologia pensato per essere il perfetto compagno per tutti quei professionisti, e non solo ovviamente, che hanno bisogno di un dispositivo che possa garantire precisione estrema su ogni superficie. Per questo si chiama Anywhere, lo possiamo utilizzare dovunque, e per questo motivo il prezzo non è proprio popolare, ma grazie ad Amazon oggi possiamo acquistarlo con lo sconto gigantesco MENO 28%, ovvero 75 euro invece di 105 euro. Ben 30 euro in meno!

Comodo e versatile

Come scritto in apertura la caratteristiche distintiva e più importante di Logitech MX Anywhere 3S è la sua capacità di funzionare su qualsiasi superficie, grazie al sensore laser ad alta precisione, ovvero ben 8000 DPI, cosa questa che assicura al mouse di funzionare dovunque, dal vetro al legno o su qualsivoglia superficie. Ovviamente questa iper precisione è perfetta anche in ambito gaming, dove la precisione è tutto!

E sempre parlando di versatilità in ogni ambiente, le sue dimensioni ridotte e una ergonomia ricercata lo rendono perfetto anche come strumento di lavoro in ambienti non grandissimi dove non c’è tanto spazio per muoversi e quello che c’è va sfruttato a fondo. Con la massima precisione ovviamente.

Ma le sue caratteristiche peculiari non finiscono qui. La rotellina di scorrimento con tecnologia MagSpeed assicura lo scorrimento di fino a 1000 linee al secondo, valori più alti di sempre in casa Logitech.

Inoltre è anche un mouse estremamente silenziosi, molto di più rispetto ad un qualsiasi altro mouse. Cosa questa da non sottovalutare quando magari si lavora in affollati open space.

La batteria è poi senza dubbio un punto di forza di Logitech MX Anywhere 3S: rimane acceso fino a 70 giorni con una carica completa e dura fino a 3 ore con una carica di 1 minuto. Valori da primo della classe. E ovviamente è anche iper personalizzabile per migliorare e ottimizzare il proprio flusso di lavoro. O di gioco!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.