Mouse Logitech per Mac in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Dopo anni e anni di pandemia e difficoltà di reperimento varie, finalmente il costo della componentistica informatica è ritornata a prezzi normali, praticamente alla portata di tutte le tasche. Tra le componenti principali quando ci accingiamo ad assemblare un PC dal nulla, sicuramente uno degli accessori fondamentali e significativi è il mouse, che in accoppiata ad una buona tastiera diventa fondamentale soprattutto in ambito gaming, così da diminuire sensibilmente i tempi di risposta e di reazione. Proprio alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il mouse Logitech MX Master 3S in offerta a soli 89 euro, con uno strabiliante sconto del 33% rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Logitech.

Mouse Logitech: clic alla velocità della luce

Iniziamo subito col dire che questo mouse Logitech è totalmente ottimizzato per Mac, risultando ancor più performante con il sistema operativo proprietario di Apple, Mac OS: non è finita qui, però, dal momento che il mouse è addirittura compatibile con iPad e il suo relativo sistema operativo.

Il mouse si contraddistingue poi per un design ultra ergonomico, in grado di adattarsi perfettamente alla forma delle tue mani, così da non stancarti anche dopo ore e ore di utilizzo continuativo.

Grazie alla tecnologia Magspeed, poi, ti garantisce la massima velocità e precisione, riuscendo a scorrere più di 100 righe nel giro di un solo secondo. Molto apprezzata in tal senso anche la silenziosità del mouse stesso, grazie ai clic super silenziosi che permettono di ridurre fino al 90% del rumore: questo risulta utilissimo soprattutto se ti ritrovi all’interno di ambienti condivisi con altre persone o colleghi, in cui è ovviamente necessario osservare un certo silenzio.

Hai la possibilità poi di ricaricarlo in men che non si dica grazie alla ricarica rapida, che si effettua mediante l’ingresso USB-C: con appena un minuto di ricarica hai più di 3 ore di autonomia, mentre la ricarica completa può arrivare a un totale di 70 giorni.

In definitiva, a nemmeno 90 euro hai la possibilità di portarti a casa un mouse dalle prestazioni eccellenti, che potrai abbinare perfettamente al tuo Mac, MacBook o perfino al tuo iPad, risultando comodissimo anche in portabilità: ecco solo uno dei numerosissimi motivi per cui ti consigliamo caldamente di acquistare questo mouse Logitech MX Master 3S in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.