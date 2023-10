Hai la mano grande o sei mancino? Risolvi con questo mouse Logitech in OFFERTA

Per chi ha le mani grandi, la maggior parte dei mouse presenti sul mercato finiscono per risultare scomodi, soprattutto per quanti devono maneggiarli per diverse ore al giorno. Logitech ha pensato anche a questo! Logitech Signature M650 L Mouse, oltre a essere wireless, è stato progettato per chi ha le mani grandi. La durata della Batteria è inoltre garantita per 2 anni. Se non vuoi disturbare chi ti circonda, ti ricordiamo che vanta Clic Silenziosi. Il fatto che abbia Tasti Personalizzabili lo rende ancora più comodo. Si connette tramite Bluetooth a una pluralità di dispositivi: PC, Mac, Chromebook. Oggi lo paghi 37,99 euro con uno sconto del 30%!

Mouse Logitech Signature M650: le caratteristiche

Questo mouse offre una precisione riga per riga per i documenti e uno scorrimento iperveloce per pagine web lunghe. Basterà cambiare modalità con il solo tocco della SmartWheel. E’ confortevole grazie alla sua forma ergonomica, all’area morbida per il pollice e ai comodi inserti laterali in gomma; disponibile in diverse dimensioni e con design per mano sinistra o destra. Quindi viene incontro non solo a chi ha mani grandi, ma anche a chi è mancino.

Ti dà la possibilità di scegliere il metodo di connessione che preferisci: collega all’istante questo mouse per computer wireless tramite Bluetooth Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt. Il mouse Logitech Signature M650 ti consente di ottenere un rumore dei clic ridotto del 90% grazie alla tecnologia Logitech SilentTouch. La durata della batteria è garantita fino a 24 mesi con una sola batteria AA, peraltro inclusa nel mouse. E’ compatibile con più dispositivi con i sistemi operativi più diffusi: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS e Android e dispone di certificazione Works with Chromebook.

Dunque, un mouse che assolve varie funzioni. Oggi lo paghi 37,99 euro con uno sconto del 30%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.