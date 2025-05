Mouse ProtoArc con Trackball: con il coupon sconto lo paghi pochissimo

Ottimizza la tua postazione di lavoro con il ProtoArc Mouse Bluetooth Trackball! Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 42 euro grazie ad un coupon sconto di 12 euro da applicare al momento dell’ordine.

Mouse Bluetooth ProtoArc Trackball: funzionalità e modalità di utilizzo

Se stai cercando un dispositivo che unisca ergonomia, funzionalità avanzate e un design pensato per lunghe sessioni di utilizzo, il ProtoArc Mouse Bluetooth Trackball è la scelta giusta per te. Questo innovativo mouse non solo rivoluziona il tuo modo di lavorare, ma lo fa a un prezzo che non puoi lasciarti sfuggire.

La sua trackball azionata dal pollice elimina i movimenti del braccio, offrendo un comfort senza precedenti, ideale per chi lavora in spazi ristretti o trascorre molte ore al computer. Ma non è tutto: la possibilità di inclinare la trackball fino a 20 gradi garantisce una posizione naturale della mano, riducendo l’affaticamento e migliorando la produttività.

Connettività multipla e massima precisione

Grazie alla doppia tecnologia di connessione, Bluetooth e wireless a 2,4 GHz, questo mouse si collega contemporaneamente fino a tre dispositivi diversi. Con un semplice clic, puoi passare da un computer a un tablet o a uno smartphone, rendendo il lavoro multitasking più fluido che mai. Inoltre, la compatibilità con i principali sistemi operativi – Windows, Android e Mac OS – amplia le sue possibilità d’uso.

Non tutti i lavori richiedono la stessa sensibilità del cursore, ed è per questo che il ProtoArc EM01 NL offre cinque livelli di DPI regolabili, da 200 a 1600. Che tu stia lavorando su un progetto grafico o navigando tra documenti, potrai adattare il mouse alle tue esigenze in un istante.

Ecologico e silenzioso

Un altro punto di forza? La batteria ricaricabile integrata, che elimina il bisogno di batterie usa e getta, contribuendo a un minor impatto ambientale. Inoltre, i clic silenziosi rendono questo dispositivo perfetto per chi lavora in ambienti condivisi o durante call e riunioni.

Per mantenere il mouse sempre al massimo delle prestazioni, basta una semplice manutenzione periodica della trackball e dei rulli interni. Questo garantisce movimenti fluidi e precisi, anche dopo mesi di utilizzo intensivo.

Non aspettare oltre! Approfitta subito di questa offerta su Amazon e porta a casa il ProtoArc Mouse Bluetooth Trackball a soli 42€ grazie ad un coupon sconto di 12€. Rivoluziona il tuo modo di lavorare con un semplice clic!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.