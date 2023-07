Mouse senza fili Bluetooth 5.1 e 2.4G a 8€: su Amazon è la festa della CUCCAGNA

Il mouse senza fili Bluetooth KBCASE è una scelta eccellente per coloro che cercano un dispositivo di input versatile e pratico. Dotato di connettività Bluetooth 5.1 e 2.4G, questo mouse offre una connessione stabile e affidabile, consentendoti di utilizzarlo con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, Android, iPad, notebook, PC, laptop, computer e MacBook OS. Questo piccolo quanto utilissimo gingillo oggi ti costa appena 8€ su Amazon, grazie al codice promozionale da utilizzare una volta arrivato alle casse.

Mouse senza fili KBCASE, piccolo, compatto e multifunzionale

La modalità Bluetooth ti consente di collegare facilmente il mouse al tuo dispositivo senza dover utilizzare alcun ricevitore aggiuntivo. Basta abbinarlo al tuo dispositivo tramite Bluetooth e sarai pronto a navigare e interagire con il tuo schermo in modo fluido e preciso. Inoltre, grazie al suo design compatto e leggero, il mouse KBCASE è ideale per chi è sempre in movimento e desidera portare con sé un dispositivo di input comodo e facile da utilizzare.

La ricarica del mouse è semplice grazie alla porta USB di tipo C inclusa. Basta collegarlo al tuo computer o ad un adattatore USB e in pochissimo tempo sarà completamente carico. Inoltre, il mouse KBCASE presenta una vivace illuminazione RGB che aggiunge un tocco di stile al tuo setup, offrendo una piacevole esperienza visiva durante l’uso.

Grazie alla sua ergonomia e al design ambidestro, il mouse KBCASE si adatta comodamente alla tua mano, offrendo un’esperienza di utilizzo confortevole anche durante le lunghe sessioni di lavoro o di gioco. I suoi pulsanti reattivi e precisi garantiscono una risposta rapida, consentendoti di muoverti con facilità e precisione sullo schermo.

Non importa se stai lavorando, studiando o giocando, il mouse KBCASE senza fili Bluetooth sarà un compagno affidabile che si adatta alle tue esigenze di input. Sfrutta al massimo la sua versatilità e le sue prestazioni avanzate per migliorare la tua produttività e goderti un’esperienza di utilizzo senza fili senza interruzioni. Sfrutta la sua connettività Bluetooth 5.1 e 2.4G, la ricarica rapida USB-C e l’illuminazione RGB per un’esperienza di utilizzo completa e soddisfacente. Questo piccolo quanto utilissimo gingillo oggi ti costa appena 8€ su Amazon, grazie al coupon promozionale da utilizzare in pagina prodotto.

