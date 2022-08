Mouse SteelSeries Prime con sensore ottico TrueMove Pro da 18.000 CPI in promo su Amazon

Steelseries ha creato uno dei mouse da gioco per giocatori professionisti grazie al sensore ottico TrueMove Pro da 18.000 CPI e gli switch ottici magnetici. Puoi acquistarlo su Amazon a soli 39,99€ invece di 69,99€.

Questo mouse da gioco di Steelseries sfoggia un guscio nero opaco con un design a forma di V, ha una rotellina del mouse con illuminazione RGB e due piccoli clicker. Presenti anche due pulsanti configurabili laterali lungo la parte sinistra.

Il suo corpo in plastica è solido e robusto nonostante il materiale utilizzato. Il mouse non si flette quando è sotto pressione, né emette rumori sferraglianti quando lo scuoti. I pulsanti sono estremamente reattivi e offrono un eccellente feedback. Questo mouse da gioco è per utenti destrorsi e ha una forma ergonomica, anche se è pensato per tutti i tipi di impugnature e le dimensioni delle mani.

Steelseries ha utilizzato un cavo staccabile per il mouse: tutto questo per facilitare il trasporto. Spesso i cavi si strappano o si piegano quando li tieni in borsa, soprattutto quando sei in viaggio. Quindi, per ridurre questo problema, hanno progettato un cavo staccabile facile da usare. Inoltre, è fatto per essere robusto e durevole.

Il cavo ha una sensazione di alta qualità, e poiché è staccabile, è più facile da sostituire in caso di danneggiamento.

Lo Steelseries Prime utilizza interruttori magnetici ottico-meccanici: la società afferma che questi hanno una maggiore consistenza quando si effettua un clic. Non solo, ma dicono che gli switch hanno anche tempi di risposta migliori e più rapidi.

Tutti i pulsanti possono essere programmati nella parte superiore del mouse. Questi includono gli input su e giù della rotellina del mouse, la rotellina del mouse e i pulsanti dorsali sinistro/destro.

Troverai un pulsante extra alla base del mouse che switcha cinque profili CPI quando lo premi. Per le impostazioni di polling, le frequenze disponibili sul mouse sono 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz e 1.000 Hz. Puoi persino passare da una frequenza di polling all’altra tramite il pulsante lungo la base del mouse. In caso contrario, puoi invece utilizzare il software complementare.

Nei giochi FPS, la vittoria può essere una questione di millisecondi, quindi avere un mouse che ha tempi di risposta fulminei è molto importante. Con questo in mente, SteelSeries ha dotato il Prime di un interruttore magnetico ottico chiamato TrueMove Pro da 18000 CPI.

Questa caratteristica fa durare il mouse fino a cinque volte di più rispetto ad altri mouse da gioco sul mercato. Utilizza inoltre magneti al neodimio per fornire i clic del mouse più coerenti. Inoltre, questi sono classificati per 100 milioni di clic.

Inoltre, l’interruttore OM è dotato di un raggio di luce a infrarossi che offre i tempi di risposta più rapidi sui giochi. Ha anche un magnete al neodimio appositamente fresato che tiene in posizione la molla di torsione in acciaio. Questo magnete offre la precisione e la coerenza necessarie per ogni clic. Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 43%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.